Borsa: Milano positiva guarda a fase 2

(ANSA) - MILANO, 22 APR - La Borsa di Milano (+1,9%) chiude la seduta ben intonata, in sintonia con gli altri listini europei. L'attenzione si concentra sull'avvio fase 2 che vedrà il riavvio di alcune attività dopo il lockdown per fronteggiare la pandemia del coronavirus. Alla vigilia del consiglio europeo, Piazza Affari mostra i muscoli e snobba le stime di Fitch sul calo del Pil. In calo lo spread tra Btp e Bund che chiude a 248 punti, con il rendimento del decennale italiano pari al 2,07%.

A Piazza Affari volano Stm (+8,3%), dopo i risultati del primo trimestre, e Diasorin (+8,1%). In luce anche Fineco (+7,3%), Italgas (+5,1%) e Banca Mediolanum (+3,7%). Con il rialzo del prezzo del petrolio, si mettono in mostra Saipem (+5,7%) e Eni (+4,9%).

Banche in ordine sparso con Ubi (+3,2%) e Unicredit (+1,9%) in rialzo mentre sono deboli Banco Bpm (-0,2%) e Bper (-0,1%).

In fondo al listino Amplifon (-4,1%), Leonardo e Ferragamo (-3,8%).