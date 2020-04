Borsa: Milano bene con banche, ok Fineco

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Piazza Affari appare tonica dopo i primi scambi, recuperando parte delle perdite segnate ieri. Il Ftse Mib avanza dell'1,2%, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, che vedono Francoforte e Londra avanzare dell'1,3% e Parigi dello 0,6%.

Sul listino si mettono in luce Fineco (+4%), Diasorin (+3%) e Stm (+2,8%), che oggi ha reso noti i risultati trimestrali. Bene anche le banche e il risparmio gestito, con Azimut (+2,4%), Mediobanca (+2,3%), Banca Generali (+2,2%), Banca Mediolanum (+2,2%) e Intesa (+2,1%). Unicredit avanza dell'1,8% nonostante abbia anticipato rettifiche su crediti aggiuntive per 900 milioni a causa del coronavirus. In controtendenza, invece, Leonardo (-1,1%), dopo i risultati di Kering scendono Ferragamo (-0,8%) e Moncler (-0,6%), che oggi renderà noti i risultati del trimestre.