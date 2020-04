Borsa: Asia in recupero, eccetto Tokyo

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Seduta positiva e di generale recupero per i listini asiatici eccetto Tokyo che lascia sul terreno lo 0,74%. Bene Seul che chiude in aumento dello 0,89% mentre a seduta ancora in corso Hong Kong guadagna lo 0,41% e le borse di Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,47 e lo 0,86 per cento.