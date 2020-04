Ponte Genova: Salini, ultimi 50 metri

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Sollevato il penultimo impalcato del nuovo Ponte di Genova, il cantiere si prepara al varo dell'ultima campata da 50 metri tra le pile 11 e 12, così che i genovesi nei prossimi giorni possano vedere completa la struttura, realizzata da Salini Impregilo (Webuild) e Fincantieri. La campata varata oggi tra le pile 2 e 3, è di 44 metri, pesa circa 940 tonnellate, comprensi i carter laterali. È il quinto sollevamento da inizio mese, con cui il ponte supera i 1.000 metri sui 1.067 totali, "mentre i lavori vanno avanti adottando tutti i presidi di sicurezza anti-coronavirus" evidenzia Salini Impregilo.

Il ponte si prepara dunque a essere calato nella sua posizione definitiva, 26 centimetri più bassa dell'attuale, per passare al getto della soletta in calcestruzzo armato, spessa 21 centimetri, che farà da base alla pavimentazione. Sotto il manto stradale si lavorerà alla tecnologia: renderà il ponte autonomo dal punto di vista energetico, con impianti per la raccolta dati e l'alimentazione della struttura.