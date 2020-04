Petrolio: Wti risale a 2 dollari, Brent sopra i 25 al barile

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Ancora un mini-rimbalzo per il prezzo del petrolio dopo la debacle di ieri del Wti americano. Il greggio Usa con consegna a maggio, tornato positivo nella notte sui mercati asiatici, viaggia intorno ai 2 dollari al barile, mentre quello con consegna a giugno vale 22 dollari. Risalgono appena anche le quotazioni del Brent, il petrolio di riferimento europeo, a 25,7 dollari.

Nella serata di ieri il prezzo del Wti ha girato in negativo per la prima volta nella storia, chiudendo a -37,63 dollari.