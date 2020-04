Leonardo,Covid nuova esca cyber-attacchi

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'emergenza Covid-19 è sempre di più l'esca usata dai cyber-criminali (con false mappe sulla diffusione del virus, per esempio) ed è l'obiettivo di nuovi attacchi informatici: a rischio case farmaceutiche, raccolte di fondi, strutture medico-sanitarie. L'allarme è in un report di Leonardo che, tra le sue iniziative di solidarietà, offre a cento aziende servizi di cybersecurity: i Security Operation Centres di Chieti e Bristol hanno contato in due mesi 230.000 campagne di malspam a tema coronavirus nel mondo, il 6% verso l'Italia.