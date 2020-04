Borsa: Milano soffre (-1,6%), giù Eni

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Piazza Affari si conferma sofferente al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -1,6%), confermandosi tuttavia la migliore del Vecchio Continente.

Difficile la giornata per il combinato tra calo del greggio (Wti con prezzo negativo e Brent ai minimi dal 2002) e rialzo dello spread, in vista del Consiglio Ue su Mes ed eurobond. Segnano il passo Eni (-4,1%) e Saipem (-4,28%) insieme alla squadra dei bancari, a partire da Intesa Sanpaolo (-2,2%). Giù anche Bper (-1,9%) e Unicredit (-1,7%), mentre Ubi (-0,25%) appare cauta.

Sotto pressione gli automobilistici Pirelli (-2,2%) ed Fca (-2,15%), dopo i dati sulle vendite trimestrali di Peugeot (+0,8%), in risalita dopo aver annunciato liquidità sufficiente per un semestre di chiusura totale. Debole Tim (-2,52%), in controtendenza Ferrari (+0,6%), favorita dagli analisti di Goldman e Piaggio (+7,8%), spinta da quelli di Banca Imi.