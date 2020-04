Borsa: Milano cade con Europa, male Eni

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Pessima giornata per Piazza Affari, che si è mossa in linea con i listini europei: la chiusura è stata ampiamente negativa, con l'indice Ftse Mib che ha segnato un calo finale del 3,59% a 16.450 punti, l'Ftse All share un ribasso del 3,28% a quota 18.098.

Nel Vecchio continente Francoforte ha perso quasi quattro punti percentuali, Parigi il 3,77% e Londra quasi tre punti.

A Milano, penalizzata dal petrolio e anche dalla tensione sui titoli di Stato italiani, tra i gruppi principali Stm ha ceduto il 6,6% e Fineco il 6,5%. Male anche Ferragamo (-5,8%), Leonardo che ha perso i 5,7% ed Eni, in calo finale del 5,6% a 7,96 euro.

Oltre cinque i punti percentuali ceduti inoltre da Exor e Saipem, mentre tra le banche a maggiore capitalizzazione Mediolanum ha segnato un calo del 4,7%, Intesa del 4,5% e Unicredit del 4,4%.

Nel settore del credito ha provato a contenere le perdite Ubi (-1,4%), mentre nel paniere solo Campari, Diasorin e Prysmian segnano ribassi inferiori al punto percentuale.