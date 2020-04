Borsa: Europa riduce calo, Milano -1,1%

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Riducono il calo le principali borse europee dopo l'inatteso rialzo della fiducia economica in Germania (a 28,2 punti) e nell'Ue (25,2 punti). Parigi e Francoforte sono le peggiori, entrambe a -1,7%, Londra cede l'1,45% e Madrid l'1,27%, mentre Milano limita il calo all'1,1% circa. Negativi i futures Usa. Tra i titoli più colpiti, con il greggio Wti ancora sotto zero (-3,43 dollari al barile) e in calo di oltre il 105% da inizio anno, i petroliferi Shell (-4,5%), Total (-3,84%) ed Eni (-4,5%). In rialzo le catene commerciali Sainsbury (+3,48%) e Ica Gruppen (+2,41%). Bene Ferrari (+1,58%), raccomandata dagli analisti di Goldman Sachs.

In calo Intesa (-2,46%) e Unicredit (-1,8% con lo spread a 243,6 punti.