Banche:Abi, è decreto a chiedere carte

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "A seconda della tipologia di garanzie è la legge che dispone i documenti necessari" per chiedere i finanziamenti alle banche, "è il decreto a disporre i documenti e non sono le banche che inventano le leggi, noi dobbiamo applicare il decreto legge dell' 8 aprile e tutte le altre". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli intervenendo a Piazza Affari su Rai3 in merito alle difficoltà sulle richieste di finanziamenti garantiti dallo Stato. "Non è che pesa la burocrazia ma la legislazione complicata, Questa legge di aprile è giuridicamente molto complessa"".