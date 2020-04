Sindacati: 'Cavalli chiude sede Firenze'

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - In un incontro con i sindacati la Roberto Cavalli "ha comunicato la decisione del consiglio di amministrazione di voler procedere al superamento" della sede di Sesto Fiorentino (Firenze), "con il trasferimento di tutto il personale, 170 dipendenti, a Milano, nell'arco dei prossimi mesi". E' quanto rendono noto con un comunicato congiunto Filctem-Cgil e Femca-Cisl e Rsu aziendale. La decisione, si aggiunge, è stata comunicata in un incontro convocato sul tema dell'applicazione della cassa integrazione. "Preannunciare oggi un'ipotesi di trasferimento a Milano ci pare davvero una scelta inaccettabile per un marchio che qui, a Firenze, doveva invece rilanciarsi", affermano Luca Barbetti (Filctem-Cgil Firenze) e Mirko Zacchei (Femca-Cisl Firenze-Prato), annunciando di aver richiesto alla Regione Toscana la riattivazione del tavolo di crisi.