Gucci, riparte laboratorio prototipi

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Come annunciato a partire da oggi Gucci ha ripreso le operazioni di prototipia all'Artlab di Scandicci (Firenze), rispettando la massima sicurezza per i dipendenti. Circa un centinaio i dipendenti del laboratorio coinvolti sul totale dei 1000 che lavorano all'Artlab, centro dedicato a ricerca e sviluppo e alle attività di progettazione e realizzazione di prototipi e campioni per pelletteria e calzature. Diverse le misure prese alla ripresa dell'attività: misurazione della temperatura corporea all'ingresso, informazione e formazione del personale sulle norme igieniche, fornitura mascherine, guanti e occhiali protettivi, kit igienizzanti. Nelle postazioni, come spiegato, garantite le distanze tra i lavoratori così come in mensa, negli spogliatoi e nelle aree break. I locali saranno sanificate giornalmente.

Dipendenti invitati poi a privilegiare mezzi di trasposto propri: a chi ne è sprovvisto, in questa primissima fase l'azienda ha messo a disposizione auto aziendali.