Borsa: Europa cauta, Milano -0,16%

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Borse europee nervose e caute con lo Stoxx 600 che sale di un quarto di punto con i titoli legati alla salute in luce. Tra le singole Piazze sugli stessi livelli tanto Londra (+0,23%) quanto Francoforte (+0,15%). Debole Parigi (-0,16%) con Essilux che segna un +1% dopo che il gruppo ha deciso il taglio dei compensi ai dirigenti e la cancellazione del dividendo. Anche Milano si appiattisce e gira in negativo (-0,16% a 17.036 punti) con lo spread tra btp e bund che continua a salire e si porta a 240 punti base. Sui listini del Vecchio Continente prevale il nervosismo con il forte calo del prezzo del petrolio che poco impatta. Lo sguardo dei mercati è rivolto più al Consiglio europeo di giovedì. A Piazza Affari sotto pressione Eni (-2,69) e Saipem(-1,69%) con le tensioni su wti e greggio. Prosegue poi la flessione di Nexi e Campari (-1,76%) che stacca il dividendo, così come Ferrari (-0,81%). Di contro corrono Buzzi (+4,7%), Diasorin (+3,74%) e Amplifon (+3,4%).