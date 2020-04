Borsa: Asia in calo, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Borse di Asia e Pacifico in avvio di settimana in calo con le tensioni sul petrolio che scende sotto i 15 dollari al barile. Tokyo lascia l'1,15% mentre lo stallo dell'economia globale determinato dal Covid-19% accentua la crisi dell'export in Giappone, con il maggior calo su base mensile degli ultimi 4 anni. Poco mossa Hong Kong (-0,09%), positive invece Shanghai (+0,41%) e Shenzhen (+0,81%) con la Banca centrale cinese (Pboc) ha tagliato per la seconda volta nel 2020 il Loan prime rate (Lpr), tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali ai clienti migliori e un riferimento sui tassi applicati agli altri prestiti. Tra le altre Piazze in calo Seul (-0,84%) mentre si avvita Sydney (-2,45%). I future sull'Europa sono in positivo in un settimana che guarda soprattutto al Consiglio europeo di giovedì. Tra i dati attesi oggi i prezzi alla produzione in Germania, le partite correnti in Eurozona e Oltreoceano l'attività economica Usa (Fed di Chicago).