La Bce punta ad una bad bank Ue per ripulire crediti deteriorati

Una bad bank europea per ripulire i bilanci delle banche dai crediti deteriorati legati alla crisi finanziaria e in arrivo per la nuova crisi innescata dal coronavirus. E' la proposta di cui, secondo il Financial Times, alcuni funzionari della Bce hanno discusso con la Commissione europea. I rappresentanti dell'Ue sarebbero però, scrive il quotidiano, al momento riluttanti ad abbandonare le regole sul bail in.