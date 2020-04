Mediaset: Prosieben bene in Borsa

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Forte corrente di acquisti in Borsa a Francoforte su ProSiebenSat.1, del quale Mediaset è il principale azionista: il titolo del gruppo media tedesco sale a Francoforte del 6,8% a 7,93 euro dopo aver raggiunto in mattinata rialzi superiori all'8% e un massimo di seduta a quota 8,13. In aumento inferiore all'indice generale il Biscione a Milano, dove segna una crescita dell'1% a quota 1,83. Nei giorni scorsi Mediaset ha avuto parere positivo dall'Antitrust tedesco per salire eventualmente fino al 25% della quota azionaria di ProSiebenSat.1, dove al momento ha raggiunto il 20,1% del capitale e il 20,7% dei diritti di voto.

La 'notifica preventiva' era stata avviata dal Biscione anche in vista della prossima assemblea del gruppo media tedesco, in programma il 10 giugno prossimo, che dovrebbe tra l'altro scegliere l'amministratore delegato al posto del dimissionario Conze.