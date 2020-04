Commercio estero: export febbraio +7%, traino farmaci

A febbraio 2020 l'export dell'Italia cresce del 7% su base annua ed è spiegato per un terzo della forte crescita della farmaceutica (+41,2%), secondo i dati Istat. Rispetto a gennaio 2020, l'aumento congiunturale è dell'1,1%, inferiore rispetto a quello dei due mesi precedenti.

L'import risulta, invece, in calo sia sul mese (-3,8%) sia sull'anno (-0,7%), con una flessione degli acquisti dai mercati extra Ue e una contrazione, in particolare, per i prodotti energetici.