Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo

(ANSA) - TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in aumento, seguendo la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi, e in attesa dei dati sul Pil del primo trimestre in Cina, con gli investitori che monitorano l'andamento della pandemia del coronavirus su scala globale. Il Nikkei guadagna l'1,87% a quota 19.651,07, aggiungendo 360 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 107,80, e a 117,10 sull'euro.