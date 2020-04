Borsa: Milano positiva con le auto

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Fine settimana positivo per Piazza Affari, che ha concluso in rialzo (+1,7%), in linea con le altre principali Borse europee, incuranti dei crolli del Pil cinese e delle vendite di auto. Queste ultime a Milano sono state tra i titoli migliori, da Ferrari (+3,9%) a Fca (+3%). Bene Cnh (+4,8%) e Exor (+4,3%). Rally per Atlantia (+7,8%) coi mercati a scommettere su un'intesa per le concessioni. In salita Amplifon (+4,8%), Buzzi (+4,3%) e Stm (+3,7%) tra i tecnologici. Bene Campari (+2,8%) in trattative per lo Champagne Lallier.

Brillante il lusso con Moncler (+5%) e Ferragamo (+2,1%).

Tra i petroliferi, col greggio in picchiata (wti -8% sui 18 dollari al barile) si è difesa Eni (+1,5%). Positive le banche, con lo spread chiuso a 226 punti. Guadagni per Unicredit (+2,9%), Ubi e Intesa (+1,1%), Bper (+1%), Banco Bpm (+0,1%).

Sofferente Diasorin (-3,7%), dopo i picchi positivi dei giorni precedenti sull'attesa dell'avvio dei test in Lombardia per il coronavirus. Male Tim (-1,1%) e Italgas (-1,5%).