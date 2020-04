Uif, rischi truffe forniture sanitarie

(ANSA) - ROMA, 16 APR - La Uif, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia lancia l'allarme sui rischi di truffe e corruzione nel settore della fornitura di materiale sanitario per l'emergenza Coronavirus. Chiede alle banche, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni "un impegno particolare" nella prevenzione e nella segnalazione e "approfondimenti" nel coinvolgimento di persone politicamente esposte. La Uif sottolinea come casi l'offerta e la commercializzazione di prodotti quali dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti; particolare attenzione dovrà essere dedicata all'attività svolta in tale ambito da operatori che non risultano avere precedente esperienza nel settore.

"Andranno considerate anche ipotesi di manovre speculative.

Non è poi trascurabile il rischio di ipotesi corruttive specie negli affidamenti" spiega la Uif.