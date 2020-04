Borsa: Europa rallenta, Milano +1,6%

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Le Borse europee rallentano con la frenata a febbraio della produzione industriale nell'eurozona.

Londra gira in calo (-0,33%) mentre Parigi e Francoforte limano a +0,7%. Anche Milano riduce a +1,6% con il Ftse Mib che torna sotto i 17mila punti. Nel frattempo la Bce è pronta "a calibrare tutti gli strumenti a disposizione" per far fronte alla situazione di emergenza per il Coronavirus, assicura il membro tedesco Isabel Schnabel. Lo spread tra Btp e Bund torna sotto la soglia dei 220 punti base. Mentre l'euro si indebolisce ancora. La moneta unica passa di mano a 1,086 sul dollaro. A Piazza Affari resta l'evidenza di Azimut (+4,22%) con Timone Fiduciaria che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato, che ha reso noti i termini dell'operazione di rafforzamento. Diasorin sale invece del 3,6%, a seguire Banca Generali (+3,54%), Poste (+3,4%) e Pirelli (+3%). Fuori dal paniere principale Guala Closers guadagna il 22% a 5,85 euro vicino ai 6 euro dell'offerta di Investindustrial.