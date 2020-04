Borsa: Asia in calo con incertezza Covid

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Borse di Asia e Pacifico in calo con Tokyo che lascia sul terreno l'1,33%. A pesare sui listini il crollo fatto segnare dalla produzione industriale e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti mentre prosegue l'incertezza in Giappone sulla fase di prolungata emergenza dettata dalla pandemia del coronavirus. Tra le altre Piazze Hong Kong perde lo 0,68%. Poco mosse Shanghai (+0,15%) e Shenzhen (+0,3%). Piatta Seul mentre Sydney cede lo 0,92%. L'Europa è attesa in positivo. Sotto la lente l'inflazione in Germania di marzo e, soprattutto, l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche. Poi altra raffica di dati dagli Stati Uniti, con le richieste settimanali di sussidi disoccupazione, le licenze edilizie di marzo e l'indice Philadelphia Fed (manifatturiero) di aprile. Nel frattempo l'euro è in flessione sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,0885 sul biglietto verde.