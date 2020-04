Bonomi designato, non è momento gioire

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli.

Per l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi 60 voti.

"Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".