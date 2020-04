Anpal,1mln persone tenute a patto lavoro

"All'incirca sono un milione le persone tenute a fare un patto per il lavoro", precisamente 966 mila individui, il 39% dei 2,4 milioni beneficiari del Reddito di cittadinanza. Così il presidente dell'Anpal, Domenico Parisi, in audizione in video-conferenza in commissione Lavoro alla Camera, presentando delle slide con "grandi numeri", dice Parisi, che mostrano come l'Agenzia per le politiche attive del lavoro sia "pronta a prendere le sue responsabilità e a farlo in maniera tempestiva". Sono stati, spiega, "convocati nei centri per l'impiego circa 700 mila persone". Nella relazione rilasciata da Parisi alla commissione si legge che "fino alla fine dell'emergenza Covid-19, a tutti coloro che versano in condizioni di indigenza e povertà e non sono già beneficiari del Reddito di cittadinanza, si potrebbe immaginare di assegnare immediatamente e con urgenza, tramite una procedura semplice e snella, un Reddito di emergenza, ad esempio del valore di 600 euro mensili".