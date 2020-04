PoliMi, sempre più smartphone per pagare

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Gli italiani utilizzano sempre di più smartphone e wearable (dispositivi indossabili) per i pagamenti: un mercato che ha raggiunto i 3,1 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 109% rispetto al 2018. E' quanto emerge dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentato oggi. Nel 2019 i pagamenti digitali in Italia salgono a 270 miliardi di euro (+11%); il contactless è arrivato a 63 miliardi (40,5 mld nel 2018) e circa 1,5 miliardi di transazioni (+67%). Nonostante questo incremento nell'uso di carte e pagamenti innovativi "c'è ancora molto da fare", considerando che paesi come Danimarca, Svezia e Finlandia "registrano oltre 300 transazioni pro capite all'anno" con questi sistemi di pagamento, a fronte delle 83 effettuate in Italia lo scorso anno. A spiegarlo è il direttore dell'Osservatorio Innovative Payments, Valeria Portale, osservando come in questo periodo di emergenza Covid-19 i pagamenti digitali "rappresentino una opportunità".