Coronavirus: Inapp, chiuse 53% aziende

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il 52,7% delle aziende italiane ha dovuto interrompere le attività dopo il lockdown imposto dal governo per contenere il contagio da coronavirus. Ma se solo il 32,8% delle grandi imprese, con oltre 250 addetti, risultano interessate dalle misure di restrizione, le aziende artigiane sono più penalizzate dalla sospensione con il 58,7% così come le microimprese senza addetti che risultano chiuse per il 66,7%, praticamente due su tre. E' quanto emerge dal rapporto "Covid-19: misure di contenimento dell'epidemia e impatto sull'occupazione" curato dall'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.

Nel settore alberghiero e della ristorazione il 92,9% delle imprese risultano sospese, spiega ancora l'Inapp, che si sofferma anche sulla suddivisione occupazionale dell'impatto delle chiusure. Dirigenti e impiegati risultano favoriti dal telelavoro, mentre "preoccupano i contratti a termine e a somministrazione privi di misure di sostegno al reddito".