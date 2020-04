Borsa:Europa chiude in calo,Parigi -3,7%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Le Borse europee chiudono la seduta in forte calo dopo con i timori per il futuro dell'economia globale colpita dagli effetti del coronavirus. Ad incidere sul cattivo umore dei mercati ci sono i dati poco confortanti delle trimestrali e della produzione industriale negli Usa. Fari accesi anche sul prezzo del petrolio e sulle stime del fondo monetario internazionale. Chiudono le contrattazioni in calo Parigi (-3,76%), Francoforte (-3,9%), Londra (-3,34%) e Madrid (-3,79%).