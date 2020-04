Borsa: Milano giù con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Amplia il calo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib -1%), frenata da Unicredit (-3%), penalizzata insieme a Bper (-2,16%) e Banco Bpm (-1,62%) dallo spread in risalita a 221 punti. Segno meno anche per Ubi (-1,6%), più cauta invece Intesa (-0,9%). L'ulteriore calo del greggio frena Saipem (-3%) ed Eni (-2,2%), mentre si muovono in controtendenza Moncler (+2,73%), Diasorin (+2,79%) e Italgas (+1,86%). Cauta Tim (+0,5%), sugli scudi Pahrmanutra su Aim (+3,8%), dopo l'accordo con Pfizer.