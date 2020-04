Borsa: Europa debole, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Borse europee deboli con i futures Usa in calo in piena emergenza coronavirus Oltreoceano. Gli occhi degli investitori sono puntati su diversi indicatori macroeconomici in grado di dare il quadro della situazione economica americana, dalle richieste di mutui alle vendite al dettaglio, dall'indice manifatturiero di New York alla produzione industriale, fino alle scorte delle società, per concludere poi con il Beige Book della Fed. La migliore è Londra (-0,6%), seguita da Parigi (-1,06%), Milano (-1,2%), Francoforte (-1,3%) e Madrid (-1,4%). Le vendite si concentrano sugli automobilistici a partire da Daimler (-4%), all'indomani della bocciatura di Fitch a 'Bbb+'. Pesanti anche Volkswagen (-3,23%), Renault (-2,75%), Bmw (-2,6%) e Peugeot (-2,5%), più cauta invece Fca (-1,34%) in Piazza Affari, dove Ferrari guadagna lo 0,l8%. In campo bancario con lo spread tra Btp e Bund sopra quota 221 punti, soffrono Unicredit (-3,94%) e Bper (-2,4%). Non va meglio a Lloyds (-4,55%), Bbva (-3,6%) e SocGen (-3,38%).