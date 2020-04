(ANSA) - MILANO, 15 APR - Mediaset ha avuto parere positivo dall'Antitrust tedesco per salire eventualmente fino al 25% della quota azionaria in ProSiebenSat.1, dove al momento ha raggiunto il 20,1% del capitale e il 20,7% dei diritti di voto.

La 'notifica preventiva' - secondo quanto si apprende da fonti di mercato - era stata avviata dal Biscione (che e' ampiamente il primo azionista del gruppo media tedesco) anche in vista della prossima assemblea, in programma il 10 giugno prossimo, che dovrebbe tra l'altro scegliere l'amministratore delegato al posto del dimissionario Conze.

Mediaset, che potrebbe quindi salire liberamente ancora fino al 25% anche se trattandosi di una public company già così detiene una buona presa sul gruppo, nell'assise di Prosieben potrà quindi votare con tutta la sua quota, a prescindere dalla percentuale di azionisti che saranno presenti in assemblea.

(ANSA).