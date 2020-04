Borsa:Milano lima a +0,3%,pesa Unicredit

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Piazza Affari lima a +0,30% il rialzo a metà giornata con il Ftse Mib a 17.681 punti. Arretra più tutti Unicredit (-3,3%) con Ubs che abbassa la raccomandazione a neutral mentre lo spread resta stabile sopra i 200 punti base. Nel settore vendite anche su Banco Bpm (-1,48%) e Bper (-1,19%) entrambe declassate a 'sell'. Tra gli altri male anche Stm (-0,99%) tagliata a 'neutral' da JpMorgan, Buzzi (-1,13%), Azimut (-1,61%) ed Enel (-1%). Prosegue la sua corsa, invece, Diasorin (+10,8%) sulle attese del test in grado di rilevare gli anticorpi al coronavirus. Positive anche Generali (+2,9%) dopo la conferma venerdì scorso del dividendo sebbene in due tranche, e Fca (+2,6%) che ha messo a punto con i sindacati le linee guida per una graduale ripresa dell'attività produttiva, non appena ci sarà il via libera del governo. Bene Eni (+0,91%) e Saipem (+1,08%).