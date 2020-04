Borsa:Europa risale,+20% da minimi marzo

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono la risalita con l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna quasi un punto percentuale portando ad +20% il recupero dai minimi di marzo. A dare lo slancio l'ottimismo dettato dal fatto che che la diffusione di nuove infezioni da coronavirus in molti dei principali paesi sta rallentando. In evidenza minerari e chimica. Tra le singole Piazze Londra è l'unica in negativo (-0,35%) mentre è marginale Parigi (+0,36%) con il governo francese che prevede una contrazione dell'8% del Pil quest'anno.

Più sostenuta Francoforte (+1,05%) con Volkswagen che sale del 2% con Stefan Sommer che in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung indica che verrà presentato un piano per una graduale ripresa non appena il governo lo consentirà. Stesso discorso a Milano (Ftse Mib +0,83%) per Fca che sale di oltre il 3 per cento. Lo spread sopra i 200 punti tiene sempre sotto scacco le banche con Unicredit, tagliata anche a 'neutral' da Ubs, che perde il 2 per cento.