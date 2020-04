Borsa: Milano sale (+0,6%), male banche

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Prosegue in rialzo Piazza Affari (+0,6%), a rilento rispetto alle altre principali Borse europee, dopo i dati del Fmi su una frenata del Pil in tutto il mondo, da Giappone a Usa e Eurozona. A spingere al ribasso ci sono soprattutto le banche, a partire da Unicredit (-4,6%), Banco Bpm e Bper (-2,3%), Intesa (-0,9%), con lo spread a 208 punti.

Nell'industria male Azimut (-2,5%) e Buzzi (-2,2%). Sprint per Diasorin (+7,2%), col favore del comparto e in attesa del test sierologico annunciato per Milano sul coronavirus.

Ottimista il lusso, con Moncler (+4,2%9 e Ferragamo (+1,5%), e gli assicurativi, da Generali (+2,99%), dopo la conferma venerdì scorso del dividendo sebbene in due tranche, a Unipol (+2.7%).

In crescita Fca (+2,9%), messe a punto coi sindacati le linee guida per una graduale ripresa produttiva, bene Exor (+1,5%).

Positivi Poste e Tim (+1%). Sale Campari, che conferma dividendo e buyback. Tra i petroliferi su Eni (+0,7%), perde qualcosa Saipem (-0,2%) col greggio in calo (wti -2,7%).