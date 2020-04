Borsa: Milano negativa con le banche

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Seduta negativa per Milano (-0,3%), in controtendenza con le altre Borse europee, Londra a parte, ottimiste anche dopo i dati del Fmi sul crollo del Pil dei Paesi di tutto il mondo, Usa compresi, causa crisi da coronavirus.

Sofferenti le banche, con lo spread chiuso a 216 punti: forti perdite per Unicredit (-4,5%), Bper (-4,4%), Banco Bpm (-3,8%), Intesa (-2,6%) e Ubi (-2,6%). In linea con l'indice Stm (-0,3%), tagliata a neutral da JpMorgan. Perdite contenute per Fca (-0,2%), concordate coi sindacati le linee guida per la ripresa produttiva.

Bene le assicurazioni, come Unipol e Generali (+2%), quest'ultima con la decisione di pagare in dividendo, seppure in due tranche. Sprint per Nexi (+5,9%) con l'ipotesi di una fusione con Sia, brillante Diasorin (+4,9%) in attesa del test sierologico annunciato per la Lombardia sul coronavirus. Si risolleva il lusso, con Moncler (+2,5%) e Ferragamo (+0,9%).

Bene Atlantia (+3,5%), ha tenuto Poste (+0,4%). Sale Campari (+0,9%), che conferma dividendo e buyback.