Borsa: Europa su con WS,pur con dati Fmi

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Nonostante i dati negativi del Fmi internazionale sul Pil dell'Eurozona, dei singoli Paesi europei e degli Usa, restano positive e crescono le principali Borse europee con l'apertura ottimista di Wall Street, tranne Londra, che prosegue in discesa (-0,8%), mentre salgono Francoforte (+1,4%), Madrid (+0,7%), Parigi (0,6%) e Milano (+0,5%), con quest'ultima che però vede aumentare lo spread Btp-Bund a 209 punti. Male le banche italiane, con Unicredit (-3,6%), Banco Bpm (-2%, Bper (-1,7%), Intesa (-0,8%) e quelle europee in ordine sparso. A guadagnare di più sono i comparti salute e informatica, mentre sono penalizzati investimenti immobiliari e energia, col greggio in calo (wti -3,6% giù a quasi 21,5 dollari al barile), con i petroliferi quasi tutti in perdita, in particolare Aker (-5,7%) e Bp (-3,8%), mentre negli Usa, dove inizia la stagione delle trimestrali, Trump stima un taglio della produzione di greggio sino a 20 milioni di barili al giorno, con l'accordo Opec+.