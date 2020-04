Borsa: Europa poco mossa, Milano +0,24%

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Borse europee senza grandi spunti a metà seduta con l'indice d'area Stoxx 600 in rialzo di mezzo punto zavorrato dalle vendite su bancari ed energia. Corrono, invece, i titoli legati alla salute e all'informatica. In negativo Londra (-0,51%) e Parigi (-0,16%) mentre il governo francese prevede una contrazione dell'8% del Pil.

Indietreggia anche Milano che si porta vicina alla parità (Ftse Mib +0,24% a 17.664 punti) con le vendite sui bancari ed in particolare su Unicredit (-3,17%), Bper (-1,5%) e Banco Bpm (-1,4%). Tra le Piazze unica chiaramente positiva è Francoforte (+1,05%). Sul fronte dei cambi l'euro resta stabile sul dollaro con la moneta a 1,09 sul biglietto verde. E non avanza neanche lo spread tra btp e bund sempre sopra i 200 punti base. Quanto al petrolio cala leggermente con il greggio Wti che si porta a 22 dollari al barile mentre il brent è sotto i 32 dollari.