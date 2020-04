Abi,prestiti Pmi a dirittura finale

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Siamo alla dirittura finale" per i prestiti garantiti dallo Stato alle Pmi fino a 25mila euro che ora arriveranno "nei prossimi giorni". E' quanto afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero secondo cui "dopo l'ok della Commissione Ue al Dl imprese e la pubblicazione on line del modulo" da parte del Mise per fare richiesta alle banche, anche con una semplice mail, "ora queste, senza aspettare Mcc Mediocredito, potranno, una volta accettata la richiesta, erogare il prestito" a chi ne ha diritto. I finanziamenti possono essere erogati sia alle Pmi sia ai lavoratori autonomi.