Maggino,da Task force faro su più deboli

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Esiste la sensibilità e l'intenzione, in questo Governo, al non trascurare i più fragili che purtroppo oggi vivono un disagio ancora maggiore". Lo dice all'ANSA Filomena Maggino, consigliere della presidenza del Consiglio a capo della Cabina di Regia 'Benessere Italia', oggi nella nuova task force per la 'fase 2'. L'emergenza Coronavirus mostra che "determinati asset strategici non devono assolutamente essere fragili: essere strutturati, preparati, consapevoli è un dovere e da molti mesi stiamo lavorando per una governance che rafforzi questi pilastri".

Come Cabina di regia "Benessere Italia" - spiega Maggino - lavoriamo da mesi su ambiti che riteniamo strategici, come la qualità della vita, la salute, la mobilità, la coesione sociale e oggi più che mai abbiamo, purtroppo, avuto prova che determinati asset strategici non devono assolutamente essere fragili, altrimenti il Paese, qualsiasi Paese, rischia di non essere in grado di gestire possibili crisi ed emergenze".