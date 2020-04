Mattarella, Fiera Milano spinge ripresa

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Nella prospettiva della ripresa della nostra attività produttiva" la Fiera di Milano "si confermerà certamente un punto propulsivo di primaria importanza su cui l'Italia sa di poter contare". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per i 100 anni dell'istituzione fieristica.

"Fiera di Milano ha voluto segnare la celebrazione del suo centenario, rinviata per l'emergenza sanitaria, ponendosi come parte attiva nella lotta al virus - aggiunge Mattarella - con la realizzazione nei suoi padiglioni cittadini di un ospedale dedicato ai pazienti colpiti dal Covid19. Ancora una volta al servizio della città, della Regione, della protezione della comunità". "La ricorrenza dei cento anni dalla prima edizione della fiera campionaria di Milano è ragione di orgoglio, oltre che spinta a ulteriore impegno, per la città, per la Lombardia e per l'Italia intera", spiega il Presidente della Repubblica nel messaggio inviato al presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali.