Coronavirus, Inps: 4,5 mln domande prestazioni, 8,8 mln beneficiari

L'Inps ha ricevuto, fino alle 16 di oggi, 10 aprile, 4,5 milioni di domande per prestazioni legate all'emergenza coronavirus per 8,8 milioni di beneficiari. Lo fa sapere l'Istituto spiegando che solo per le indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività sono arrivate quasi quattro milioni di domande (3.991.554). Per la cassa integrazione sono arrivate 198.000 domande per 2.896.000 beneficiari mentre per l'assegno ordinario sono arrivate 100.800 domande per 1.682.000 beneficiari.