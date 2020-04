Intesa,alza a 50 mld risorse per credito

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Intesa Sanpaolo, grazie alle misure varate dal Governo questa settimana, eleva a 50 miliardi di euro l'ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese. La banca, in particolare, moltiplica la liquidità messa a disposizione delle imprese nella fase di emergenza, consentendo loro di tutelare l'occupazione e di far fronte ai pagamenti nonostante la progressiva riduzione o addirittura assenza di fatturato.

Le nuove risorse per le imprese comprendono sia nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti - della durata di 18 mesi meno un giorno, di cui 6 di preammortamento - sia linee di credito già deliberate e rese disponibili come liquidità per cassa per le imprese clienti, proprio per affrontare con ampia flessibilità la gestione dei pagamenti urgenti.

"Oggi siamo in grado di aumentare ancora la liquidità a disposizione delle Pmi, per superare l'emergenza e rilanciare il nostro Paese", afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo.