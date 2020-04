Industria, produzione febbraio -1,2%

(ANSA) - ROMA, 09 APR - La produzione industriale a febbraio scende dell'1,2% rispetto a gennaio, quando aveva segnato un rialzo congiunturale record (+3,6%). Lo rileva l'Istat. Su base annua il calo è del 2,4% (dato corretto per gli effetti di calendario). Prosegue così, commenta lo stesso Istituto di statistica, "una lunga fase di contrazione che raggiunge il dodicesimo mese consecutivo". I segni meno di febbraio ancora non registrano appieno l'impatto economico delle misure restrittive prese per fronteggiare il Coronavirus.