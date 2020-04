Germania, imprese italiane ripartano

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Gli industriali tedeschi si aspettano una "ripresa almeno graduale" delle attività produttive in Germania dopo Pasqua. Scrivono quindi a Confindustria: le imprese tedesche "hanno bisogno dei loro fornitori e partner italiani"; i due sistemi industriali sono "strettamente collegati, dipendiamo reciprocamente da fornitori e partner".

Due le lettere: dalla confindustria tedesca Bdi e dall'associazione della meccanica Vdma, la più grande in Europa.

Sollecitano una ripresa graduale in tutta la catena produttiva italiana. La Vdma, poi, segnala una criticità specifica per il settore auto: "I grandi stabilimenti automobilistici tedeschi riprenderanno funzionare dopo le vacanze di Pasqua, significa che l'intera filiera di fornitura dell'industria automobilistica europea sarà nuovamente chiamata a fornire i propri prodotti. Le aziende metalmeccaniche tedesche e italiane non solo svolgono qui un ruolo economico insostituibile ma necessitano dei loro partner italiani in quanto fulcro della creazione del valore europeo".