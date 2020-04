Borsa:Europa positiva,attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Le Borse europee proseguono positive in attesa di Wall Street dove i futures sono piatti. Sui mercati tiene banco il rialzo del prezzo del petrolio e la riunione dell'Opec+, con gli investitori che scommettono su un accordo tra Russia e Arabia Saudita. Fari puntati anche sui verbali della Bce e sulla riunione dell'eurogruppo che dovrà decidere le misure per contrastare la crisi economica innescata dal coronavirus. Stabile l'euro sul dollaro a 1,86 a Londra.

Piatto l'indice stoxx 600 mentre Parigi (-0,2%) è in terreno negativo. In rialzo Londra (+1%), Madrid e Milano (+0,8%) e Francoforte (+0,5%). I listini del Vecchio continente sono sostenuto dal comparto dell'energia (+1%), dalle banche (+0,7%) e dalle auto (+0,6%).

A Piazza Affari continuano a correre Fca (+4,2%) e Stm (+3,8%). Bene Saipem (+2,6%) e Eni (+1,2%). In positivo le banche con Mediobanca (+2,4%), Unicredit (+2%) e Banco Bpm (+1%). Giornata negativa per Tim (-1%), Atlantia e Ferrari (-0,6%).