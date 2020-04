Borsa Milano cresce con Europa, bene Fca

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Ultima seduta prima del lungo ponte di Pasqua positiva per Piazza Affari e per tutte le Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,39% a 17.621 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,36% a quota 19.212. Londra, trainata dall'intervento diretto della Banca d'Inghilterra per sostegni anti Coronavirus, ha segnato una crescita finale del 3,9%, con Francoforte in aumento del 2,2% e Parigi dell'1,4%.

In attesa di risultati concreti dall'Eurogruppo, in Piazza Affari tra i titoli principali Fca ha concluso un'ottima giornata in aumento del 5% a 7,47 euro, seguita da Hera (+4,7%), Stm e Banca Mediolanum (+4,5%). Acquisti anche su Diasorin e Altantia, saliti di tre punti percentuali, mentre Banco Bpm ha segnato un rialzo finale del 2,7%. Piatta Eni, in calo dell'1% Unipol e dell'1,2% Buzzi, mentre Tim è scivolata nel finale e ha chiuso la terza seduta consecutiva in ribasso con un calo del 2,3% a 0,37 euro in una giornata positiva per i titoli delle Tlc in Europa.