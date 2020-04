Borsa: l'Europa avanza in attesa dell'Eurogruppo

Le Borse europee avanzano ancora in attesa delle decisioni dell'Eurogruppo sulle misure per contrastare la crisi innescata dal coronavirus. I mercati scommettono anche su un accordo dalla riunione dell'Opec+ con il prezzo del petrolio che sale ed il comparto energia in rialzo dell'1,1%. Attesa anche per i verbali della Bce che saranno pubblicati in giornata.

In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,088 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna 1,4%. In positivo Francoforte (+2%), Londra (+1,9%), Parigi (+1,6%), Madrid (+1,2%) e Milano (+1,2%). Nel Vecchio continente bene le auto (+2,3%), le banche (+2,2%).

A Piazza Affari proseguono la corsa Fca (+4,8%) e Stm (+4,4%).

Andamento positivo anche per le banche, Saipem (+2,4%) e Eni (+1%).