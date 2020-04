Borsa: Europa peggiora, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Peggiorano neo finale le principali borse europee mentre procedono in rialzo gli indici Usa in attesa dei verbali dell'ultimo Comitato della Fed. Milano (Ftse Mib -0,6%) si conferma la migliore, seguita da Parigi e Francoforte (-1,1% entrambe), Londra (-1,4%) e Msdrid (-1,5%).

Stabile a 195,5 punti lo spread tra Btp e Bund. Deboli i bancari Bper (-4,8%), Intesa (-3%) e Banco Bpm (-2,9%), più cauta invece Unicredit (-0,9%), che esclude prossime cessioni o acquisizioni.

Pesanti Commerzbank (-6,8%), Barclays (-2,9%), SocGen (-2,8%) e Santander (-1,85%). Bene il risparmio gestito con Banca Generali (+10%), Azimut (+7%) e e Mediolanum (+4,6%), dopo i dati sulla raccolta. In luce in campo automobilistico Pirelli (+3,58%) e Piaggio (+7,3%), dopo la raccomandazione 'outperform' di Exane, che ha elevato il prezzo obiettivo a 2,2 euro. Acquisti su Ferrari (+2,9%) ed Fca (+1%), contrastate Peugeot (-2,9%) e Volkswagen (+1%).