Mondadori: +3% aggio per le edicole

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Mondadori, primo editore italiano nei magazine e nel digitale, riconoscerà ai rivenditori di quotidiani e periodici un aggio addizionale del 3% sul prezzo, al netto dell'Iva, di tutti i settimanali e mensili del gruppo venduti nelle edicole, esclusi gadget e allegati, fino alla fine del mese di aprile.

Lo annuncia una nota della casa editrice, nella quale si spiega che è un'iniziativa a sostegno degli edicolanti italiani "per ringraziare e supportare in modo concreto tutti gli operatori che in questi giorni di emergenza sanitaria continuano a garantire un servizio essenziale per tutto il Paese, con grande impegno e responsabilità".

"Attraverso questa misura straordinaria il gruppo Mondadori vuole fornire un ulteriore sostegno alla rete delle edicole, ai fini del proseguimento della fondamentale attività di diffusione del prodotto editoriale, bene primario per assicurare al pubblico una corretta informazione e momenti di intrattenimento", conclude la casa editrice.