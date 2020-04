Europa conferma rialzo, Milano allunga

Prosegue tra forti acquisti la seduta di Piazza Affari e degli altri mercati azionari del Vecchio continente: Milano resta la migliore con un aumento che ondeggia attorno al 4% dopo aver sfiorato la crescita di cinque punti percentuali e poi rallentare leggermente. Francoforte rimane a ruota con un aumento del 3,5% mentre Londra, Parigi e Madrid si muovono attorno a un rialzo di tre punti percentuali. L'attesa è ovviamente concentrata sulle decisioni dell'Eurogruppo ma i dati della produzione industriale tedesca migliori delle stime sostengono i listini. In Piazza Affari sempre molto bene Fca (+8% dopo un passaggio in asta di volatilità) seguita da vicino tra gli altri da Leonardo, Mediobanca ed Exor. Diasorin sale del 6% a 125,2 euro con un massimo di seduta a 127,6 dopo l'annuncio del lancio di un nuovo test per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19. Piatta invece Recordati, al momento il titolo più cauto tra quelli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano.



Lo spread tra btp e bund conferma la sua discesa ed è sotto i 188 punti.



Borse di Asia e Pacifico di gran passo con Tokyo che chiude a +2,01% mentre il premier giapponese, Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus in 7 prefetture e il Paese si prepara a mettere in campo un maxi piano economico a contrasto dell'emergenza. Di corsa anche Shanghai (+2%) e Shenzhen (+3%) con la Cina che ha registrato per la prima volta nessun decesso dallo scoppio della pandemia. Più cauta Hong Kong ((+1,27%). Controcorrente Sydney (-0,65%) mentre avanza Seul (+1,77%). Attesa in rialzo anche l'Europa con i future in positivo. Tra i macro previsto il dato sulla la produzione industriale di febbraio insieme alle vendite al dettaglio dall'Italia. Occhi poi sull'Eurogruppo a Bruxelles. Attesi dagli Usa l'ottimismo economico e le scorte settimanali di petrolio con il prezzo dell'oro nero in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione.