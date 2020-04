Borsa: Milano +4%, corsa Leonardo

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Piazza Affari conferma un solido rialzo all'indomani del maxi pacchetto di stimoli economici del governo per contrastare l'emergenza coronavirus e in attesa delle decisioni dell'Eurogruppo. Il Ftse Mib sale del 4% a 17.620 punti con l'evidenza di Diasorin (6,5%) che entro aprile lancerà un nuovo test per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19. Con lo spread in calo a 189 punti e che prosegue così il ribasso a seguito degli acquisti sul mercato da parte della Bce, viaggiano spedite le banche. Tra tutte Unicredit che sale del 6,89%, Mediobanca (+5,6%) e Intesa (+5%). Tra gli altri titoli in evidenza Leonardo (+7,4%), Exor (+7%), Fca (+7,3%).

Nel risparmio gestito sotto la lente Fineco (+1,8%) confermata 'Accumulate' da banca Akros dopo la sospensione del dividendo in linea con le indicazioni della Bce alle banche.